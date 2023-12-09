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Германия

Сегодня, 19:22

«Бавария» с разгромным счетом проиграла «Айнтрахту»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Бавария» проиграла «Айнтрахту» — 1:5.
Фото Reuters
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«Бавария» на выезде проиграла «Айнтрахту» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 1:5.

У хозяев в пером тайме голы забили Омар Мармош, Жуниор Дина Эбимбе и Хуго Ларссон. У гостей отличился Йозуа Киммих.

Во втором тайме за «Айнтрахт» забили Эбимбе, оформивший дубль, и Ансгар Кнауфф.

«Бавария» проиграла впервые в текущем сезоне бундеслиги. Команда занимает второе место в турнирной таблице с 32 очками. «Айнтрахт» находится на седьмой строчке (21 балл).

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
09 дек, 17:30. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
5:1
Бавария

В другом матче «Вольфсбург» дома проиграл «Фрайбургу» со счетом 0:1. Единственный гол забил Михаэль Грегорич на 74-й минуте.

«Вольфсбург» занимает 11-е место с 16 очками, «Фрайбург» — восьмой (21).

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
09 дек, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
0:1
Фрайбург
Источник: Таблица бундеслиги
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Бавария
ФК Вольфсбург
ФК Фрайбург
2
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