«Бавария» с разгромным счетом проиграла «Айнтрахту»

«Бавария» на выезде проиграла «Айнтрахту» в матче 14-го тура чемпионата Германии — 1:5.

У хозяев в пером тайме голы забили Омар Мармош, Жуниор Дина Эбимбе и Хуго Ларссон. У гостей отличился Йозуа Киммих.

Во втором тайме за «Айнтрахт» забили Эбимбе, оформивший дубль, и Ансгар Кнауфф.

«Бавария» проиграла впервые в текущем сезоне бундеслиги. Команда занимает второе место в турнирной таблице с 32 очками. «Айнтрахт» находится на седьмой строчке (21 балл).

В другом матче «Вольфсбург» дома проиграл «Фрайбургу» со счетом 0:1. Единственный гол забил Михаэль Грегорич на 74-й минуте.

«Вольфсбург» занимает 11-е место с 16 очками, «Фрайбург» — восьмой (21).