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Сегодня, 18:44

«Бавария» готова бесплатно отпустить Нагельсманна в сборную Германии, если DFB покроет зарплату тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Бавария» готова бесплатно отпустить бывшего главного тренера Юлиана Нагельсманна в сборную Германии, сообщает Bayern & Germany.

По информации источника, «Бавария» готова отпустить тренера при условии, что Немецкий футбольный союз (DFB) проведет товарищескую игру, которая была согласована еще при назначении Ханс-Дитера Флика в сборную. Также DFB должен полностью покрыть зарплату Нагельсманна.

Нагельсманн был освобожден от обязанностей тренера «Баварии» еще весной, однако у него все еще есть действующий контракт с клубом.

Отмечается, что вице-президент DFB Ханс-Йоахим Ватцке связался с «Баварией», чтобы узнать у клуба, считают ли они Нагельсманна подходящим кандидатом на пост тренера сборной, исходя из своего опыта работы с ним.

10 сентября DFB объявил об увольнении Ханси Флика, который возглавлял команду с 2021 года. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.

Футбол
Сборная Германии по футболу
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
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 Бавария 3 3 0 0 9-2 9
3
 Штутгарт 3 2 0 1 11-5 6
4
 РБ Лейпциг 3 2 0 1 10-4 6
5
 Унион Б 3 2 0 1 8-5 6
6
 Хоффенхайм 3 2 0 1 7-5 6
7
 Вольфсбург 3 2 0 1 5-4 6
8
 Фрайбург 3 2 0 1 3-6 6
9
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
10
 Айнтрахт Ф 3 1 2 0 3-2 5
11
 Вердер 3 1 0 2 4-5 3
12
 Аугсбург 3 0 2 1 7-9 2
13
 Бохум 3 0 2 1 3-8 2
14
 Кельн 3 0 1 2 2-4 1
15
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
16
 Боруссия М 3 0 1 2 5-9 1
17
 Майнц 3 0 1 2 2-9 1
18
 Дармштадт 3 0 0 3 2-10 0
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15.09 21:30
Бавария – Байер
 - : -
16.09 16:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
16.09 16:30
Фрайбург – Боруссия Д
 - : -
16.09 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.09 16:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
16.09 16:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
16.09 19:30
Бохум – Айнтрахт Ф
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17.09 16:30
Хайденхайм – Вердер
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