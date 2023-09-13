Сане прокомментировал возможное назначение Нагельсманна на пост главного тренера сборной Германии

Вингер «Баварии» Лерой Сане поделился мнением о возможном назначении Юлиана Нагельсманна на пост главного тренера сборной Германии.

«Он — качественный специалист. Посмотрим, захочет ли он возглавить сборную Германии. Было бы приятно увидеть его здесь и снова поработать с ним», — цитирует Сане журналист Керри Хау.

Сборная Германии прервала свою безвыигрышную серию, обыграв Францию (2:1) в товарищеском матче. Команда не могла победить на протяжении пяти игр подряд.

В воскресенье, 10 сентября, было объявлено об отставке Ханса-Дитера Флика. Он работал со сборной Германии с 2021 года: 25 матчей, в которых команда одержала 12 побед и 7 раз сыграла вничью.