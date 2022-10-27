Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 08:02

«Бавария» готовит предложение по покупке форварда «Боруссии» Тюрама

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Новости

«Бавария» рассматривает возможность приобретения нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает L'Equipe.

По данным источника, клуб из Мюнхена ищет нападающего на смену Роберту Левандовски и считают, что 25-летний француз подходит на эту роль. Руководство готовит предложение по покупке форварда.

Тюрам в этом сезоне сыграл за «Боруссию» 13 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Его котракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Источник: https://www.lequipe.fr/Football/Article/Finalement-le-bayern-veut-un-numero-9-et-pense-a-marcus-thuram/1361215
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Страшная история футболиста Панова: «Чуть не умер от передозировки. Уже перестал дышать...»
Американская баскетболистка выбросила в унитаз свой российский паспорт. Правда ли это?
Бывший военнопленный рассказал о массированном ударе по Киеву
В Киеве сообщили об изменении ситуации под Херсоном в неприятную сторону
ТАСС: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у «Ростеха»
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Томас Райс займет пост главного тренера «Шальке»