«Бавария» готовит предложение по покупке форварда «Боруссии» Тюрама

«Бавария» рассматривает возможность приобретения нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает L'Equipe.

По данным источника, клуб из Мюнхена ищет нападающего на смену Роберту Левандовски и считают, что 25-летний француз подходит на эту роль. Руководство готовит предложение по покупке форварда.

Тюрам в этом сезоне сыграл за «Боруссию» 13 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал три голевые передачи. Его котракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.