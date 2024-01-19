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Сегодня, 16:32

«Бавария» хочет приобрести защитника «Ньюкасла» Триппьера

Алина Савинова
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«Бавария» предпримет попытку выкупить защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера в январе, сообщает The Guardian.

Футболист назван приоритетной целью мюнхенского клуба на зимнее трансферное окно. Отмечается, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель лично заинтересован в переходе 33-летнего защитника.

По информации источника, в «Ньюкасле» не хотят расставаться с Триппьером. Однако команде не хватает полузащитников, а главный тренер черно-белых Эдди Хау восхищается хавбеком «Баварии» Джошуа Киммихом.

Триппьер в текущем сезоне провел 19 матчей в АПЛ, отметившись 7 результативными действиями.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2024/jan/19/bayern-munich-keen-on-newcastle-kieran-trippier-in-possible-swap-deal-transfer
Киран Триппьер
Футбол
ФК Бавария
ФК Ньюкасл Юнайтед
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