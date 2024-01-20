Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:32

Дубль Малена принес «Боруссии» разгромную победу над «Кельном»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Кельн» — «Боруссия» Д.
Фото AFP
Telegram Дзен

Дортмундская «Боруссия» на выезде обыграла «Кельн» в матче 18-го тура бундеслиги — 4:0.

Дублем за гостей отметился Дониэлл Мален. Форвард отличился на 12-й и 61-й минутах. Еще один мяч на 58-й минуте с пенальти забил Никлас Фюллкруг. Окончательный счет на 90+2-й минуте установил Юссуфа Мукоко.

«Боруссия» (33 очка) занимает пятое место в бундеслиге. «Кельн» (11) идет предпоследним в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 17:30. RheinEnergieStadion (Кельн)
Кельн
0:4
Боруссия Д

В параллельных матчах «Айнтрахт» в концовке упустил победу над «Дармштадтом» (2:2), «Фрайбург» в меньшинстве победил «Хоффенхайм» (3:2), а «Вольфсбург» сыграл вничью с «Хайндехаймом» (1:1)

Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 17:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
2:2
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 17:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
3:2
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 18-й тур
20 янв, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:1
Вольфсбург
Футбол
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Дармштадт
ФК Кельн
ФК Фрайбург
ФК Хоффенхайм
ФК Штутгарт
1
0
Читайте также
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали друг другу руки на юниорском Australian Open
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Немецкие СМИ сообщили о достижении Россией тактического успеха в зоне СВО
Что известно о гибели кота Твикса. Главное
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
Эксперт заявил об активизации госструктур Франции для отправки наемников в ВСУ
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Бавария» хочет приобрести защитника «Ньюкасла» Триппьера

«Штутгарт» проиграл «Бохуму», потерпев второе поражение подряд