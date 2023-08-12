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Сегодня, 20:45

«Бавария — «Лейпциг»: прямая трансляция Суперкубка Германии

Матч за Суперкубок Германии 12 августа «Бавария — «Лейпциг» начнется в 21:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Бавария».
Фото Reuters
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«Бавария» и «Лейпциг» сыграют в матче за Суперкубок Германии. Игра пройдет на домашней арене мюнхенцев — на стадионе «Альянц Арена» в субботу, 12 августа. Начало — в 21:45 по московскому времени.

На сайте «СЭ» доступна трансляция матча за Суперкубок Германии «Бавария» — «Лейпциг» с формальными событиями.

Следить за матчем в прямом эфире можно на телеканале «Матч ТВ», который проведет видеотрансляцию встречи.

«Бавария» получила право на участие в матче за Суперкубок Германии как действующий чемпион страны. В минувшем сезоне мюнхенцы в 11-й раз подряд сумели защитить титул сильнейшего клуба страны. «Лейпциг» примет участие в игре в качестве обладателя Кубка Германии.

Германия. Суперкубок.
12 авг, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

«Бавария» является действующим обладателем Суперкубка Германии и рекордсменом по количеству побед — мюнхенский клуб 10 раз завоевывал этот трофей.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Данкертом Бастианом.

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