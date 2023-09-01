«Бавария» отдала в аренду Арийона Ибрагимовича

«Фрозиноне» арендовал у «Баварии» вингера Арийона Ибрагимовича. Аренда игрока рассчитана до лета 2024 года.

В контракте не прописан пункт о выкупе 17-летнего футболиста. В конце этого сезона он вернется в «Баварию».

За главную команду «Баварии» Ибрагимович провед 1 матч, отыграв 13 минут в матче против «Бохума» в бундеслиге.