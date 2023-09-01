Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Хайденхаймом», ведя 2:0

Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Хайденхаймом» в матче 3-го тура бундеслиги — 2:2.

В первом тайме два гола забили игроки хозяев: Юлиан Брандт (7-я минута) и Эмре Джан (15-я, пенальти).

Во втором тайме на 61-й минуте игрок гостей Эрен Динкчи отыграл один мяч, а на 82-й минуте Тим Кляйндинст реализовал пенальти и сравнял счет.

«Хайденхайм» набрал первое очко в бундеслиги. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице. «Боруссия» с 5 очками находится на 6-й строчке.