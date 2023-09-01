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Германия

1 сентября, 23:31

Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Хайденхаймом», ведя 2:0

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Хайденхаймом» в матче 3-го тура бундеслиги — 2:2.

В первом тайме два гола забили игроки хозяев: Юлиан Брандт (7-я минута) и Эмре Джан (15-я, пенальти).

Во втором тайме на 61-й минуте игрок гостей Эрен Динкчи отыграл один мяч, а на 82-й минуте Тим Кляйндинст реализовал пенальти и сравнял счет.

«Хайденхайм» набрал первое очко в бундеслиги. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице. «Боруссия» с 5 очками находится на 6-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
01 сент, 21:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
2:2
Хайденхайм

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
2
0
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 2 2 0 0 7-1 6
2
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
3
 Байер 2 2 0 0 6-2 6
4
 Фрайбург 2 2 0 0 3-1 6
5
 Вольфсбург 2 2 0 0 4-1 6
6
 Боруссия Д 3 1 2 0 4-3 5
7
 Айнтрахт Ф 2 1 1 0 2-1 4
8
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
9
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-4 3
10
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
11
 Боруссия М 2 0 1 1 4-7 1
12
 Аугсбург 2 0 1 1 5-7 1
13
 Хайденхайм 3 0 1 2 4-7 1
14
 Майнц 2 0 1 1 2-5 1
15
 Бохум 2 0 1 1 1-6 1
16
 Вердер 2 0 0 2 0-5 0
17
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
18
 Дармштадт 2 0 0 2 1-5 0
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34 тур
1.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 2 : 2
2.09 16:30
Аугсбург – Бохум
 - : -
2.09 16:30
Байер – Дармштадт
 - : -
2.09 16:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 - : -
2.09 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 - : -
2.09 16:30
Вердер – Майнц
 - : -
2.09 19:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
3.09 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
3.09 18:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
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