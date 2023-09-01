Дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Хайденхаймом», ведя 2:0

1 сентября, 23:31
Дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Хайденхаймом» в матче 3-го тура бундеслиги — 2:2.
В первом тайме два гола забили игроки хозяев: Юлиан Брандт (7-я минута) и Эмре Джан (15-я, пенальти).
Во втором тайме на 61-й минуте игрок гостей Эрен Динкчи отыграл один мяч, а на 82-й минуте Тим Кляйндинст реализовал пенальти и сравнял счет.
«Хайденхайм» набрал первое очко в бундеслиги. Команда занимает 13-е место в турнирной таблице. «Боруссия» с 5 очками находится на 6-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|2
|2
|0
|0
|7-1
|6
|
2
|Унион Б
|2
|2
|0
|0
|8-2
|6
|
3
|Байер
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
4
|Фрайбург
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
5
|Вольфсбург
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
6
|Боруссия Д
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Айнтрахт Ф
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|РБ Лейпциг
|2
|1
|0
|1
|7-4
|3
|
9
|Хоффенхайм
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
10
|Штутгарт
|2
|1
|0
|1
|6-5
|3
|
11
|Боруссия М
|2
|0
|1
|1
|4-7
|1
|
12
|Аугсбург
|2
|0
|1
|1
|5-7
|1
|
13
|Хайденхайм
|3
|0
|1
|2
|4-7
|1
|
14
|Майнц
|2
|0
|1
|1
|2-5
|1
|
15
|Бохум
|2
|0
|1
|1
|1-6
|1
|
16
|Вердер
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|
17
|Кельн
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
18
|Дармштадт
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|1.09
|21:30
|
Боруссия Д – Хайденхайм
|2 : 2
|2.09
|16:30
|
Аугсбург – Бохум
|- : -
|2.09
|16:30
|
Байер – Дармштадт
|- : -
|2.09
|16:30
|
Хоффенхайм – Вольфсбург
|- : -
|2.09
|16:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|- : -
|2.09
|16:30
|
Вердер – Майнц
|- : -
|2.09
|19:30
|
Боруссия М – Бавария
|- : -
|3.09
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Кельн
|- : -
|3.09
|18:30
|
Унион Б – РБ Лейпциг
|- : -