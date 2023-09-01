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Германия

Сегодня, 20:30

«Боруссия Д» — «Хайденхайм»: прямая трансляция матча бундеслиги

Матч «Боруссия Д» — «Хайденхайм» в рамках 3-го тура бундеслиги начнется в 21:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Матс Хуммельс и другие футболисты «Боруссии».
Фото AFP
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Матч 3-го тура чемпионата Германиии между дортмундской «Боруссией» и «Хайденхаймом» пройдет в пятницу, 1 сентября. Встреча состоится в Дортмунде, на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Начало — в 21:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Видеотрансляция игры пройдет на телеканале Футбол 3. Начало эфира — 21:25 (по московскому времени).

Германия. Бундеслига 1. 3-й тур
01 сент, 21:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Хайденхайм

Следить за играми чемпионата Германии можно с помощью турнирной таблицы на сайте «СЭ».

«Боруссия» в первом туре чемпионата Германии выиграла у «Кельна» (1:0), а затем «шмели» во втором туре не смогли одолеть «Бохум» (1:1). «Хайденхайм» на старте сезона проиграл «Вольфсбургу» (0:2), а потом потерпел поражение о от «Хоффенхайма» (2:3).

Полный календарь чемпионата Германии 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 2 2 0 0 7-1 6
2
 Унион Б 2 2 0 0 8-2 6
3
 Байер 2 2 0 0 6-2 6
4
 Фрайбург 2 2 0 0 3-1 6
5
 Вольфсбург 2 2 0 0 4-1 6
6
 Айнтрахт Ф 2 1 1 0 2-1 4
7
 Боруссия Д 2 1 1 0 2-1 4
8
 РБ Лейпциг 2 1 0 1 7-4 3
9
 Хоффенхайм 2 1 0 1 4-4 3
10
 Штутгарт 2 1 0 1 6-5 3
11
 Боруссия М 2 0 1 1 4-7 1
12
 Аугсбург 2 0 1 1 5-7 1
13
 Майнц 2 0 1 1 2-5 1
14
 Бохум 2 0 1 1 1-6 1
15
 Хайденхайм 2 0 0 2 2-5 0
16
 Вердер 2 0 0 2 0-5 0
17
 Кельн 2 0 0 2 1-3 0
18
 Дармштадт 2 0 0 2 1-5 0
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 21:30
Боруссия Д – Хайденхайм
 - : -
2.09 16:30
Аугсбург – Бохум
 - : -
2.09 16:30
Байер – Дармштадт
 - : -
2.09 16:30
Хоффенхайм – Вольфсбург
 - : -
2.09 16:30
Штутгарт – Фрайбург
 - : -
2.09 16:30
Вердер – Майнц
 - : -
2.09 19:30
Боруссия М – Бавария
 - : -
3.09 16:30
Айнтрахт Ф – Кельн
 - : -
3.09 18:30
Унион Б – РБ Лейпциг
 - : -
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