«Бавария» планирует продлить контракт с Эрнандесом

«Бавария» заинтересована в том, чтобы продлить контракт с защитником Люкой Эрнандесом. Об этом сообщает kicker.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно источнику, между «Баварией» и агентом Эрнандеса уже состоялись переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

В текущем сезоне французский футболист провел 4 матча за «Баварию» в бундеслиге. С 13 сентября он не принимал участие в играх, так как в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:0) получил травму. У игрока был выявлен разрыв приводящей мышцы.