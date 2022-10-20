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Германия

Сегодня, 21:56

«Бавария» планирует продлить контракт с Эрнандесом

Алина Савинова

«Бавария» заинтересована в том, чтобы продлить контракт с защитником Люкой Эрнандесом. Об этом сообщает kicker.

Действующее соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Согласно источнику, между «Баварией» и агентом Эрнандеса уже состоялись переговоры о дальнейшем сотрудничестве.

В текущем сезоне французский футболист провел 4 матча за «Баварию» в бундеслиге. С 13 сентября он не принимал участие в играх, так как в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:0) получил травму. У игрока был выявлен разрыв приводящей мышцы.

Источник: https://www.kicker.de/fc-bayern-will-mit-hernandez-verlaengern-4000000046118/transfermeldung
Люка Эрнандес
ФК Бавария
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