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Германия
Сегодня, 16:20
Бундеслига: «Боруссия» Д — «Штутгарт», «Хоффенхайм» — «Бавария» и другие матчи 11-го тура
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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abushkin
@abushkin2
sports_backstage2
Футболисты «Боруссии» Дортмунд.
Фото Reuters
11-й тур чемпионата Германии.
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
21 окт, 21:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Кельн
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
22 окт, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
22 окт, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
22 окт, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Штутгарт
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
22 окт, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Вердер
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
22 окт, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
22 окт, 19:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
23 окт, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 11-й тур
23 окт, 18:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
Шальке-04
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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