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Сегодня, 14:32

«Бавария» предлагает менее 5 миллионов евро за Зоммера, «Боруссия» требует 8 миллионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Бавария» пытается оформить трансфер вратаря Яна Зоммера из «Боруссии» Менхенгладбах, сообщает Sport1.de.

По информации источника, «Бавария» предложила чуть меньше 5 миллионов евро за трансфер голкипера. Отмечается, что «Боруссия» планирует получить за вратаря минимум 8 миллионов евро. Этой суммы должно хватить клубу из Менхенгладбаха на трансфер Йонаса Омлина из «Монпелье». Сообщается, что «Бавария» пока не готова предложить такую цену.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, Зоммер остается основным вариантом усиления для «Баварии».

Также сообщается, что Зоммер уже связался с вице-президентом «Боруссии» Райнером Бонхофом и сообщил ему, что хочет перейти в «Баварию» зимой.

34-летний вратарь выступает за «Боруссию» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он провел за менхенгладбахский клуб 11 матчей, пропустил 14 мячей и 4 раза отстоял на ноль. Его контракт рассчитан до 2023 года.

Источник: https://www.sport1.de/news/fussball/bundesliga/2023/01/bundesliga-sommer-und-nubel-weiterhin-bei-fc-bayern-im-gesprach
Янн Зоммер
Футбол
ФК Бавария
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