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Германия

Сегодня, 16:15

«Бавария» в январе проведет новый раунд переговоров с Эрнандесом по новому контракту

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бавария» намерена продлить контракт с защитником Люка Эрнандесом. Стороны проведут новый раунд переговоров уже в январе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

22 ноября защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 с Австралией (4:1) и выбыл минимум на полгода.

Травма футболиста, которую тот получил на чемпионате мира в Катаре, не повлияла на решение немецкой команды продлить трудовое соглашение с французом.

Действующее соглашение 26-летнего француза с мюнхенским клубом рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету Эрнандеса 7 матчей в чемпионате Германии.

Люка Эрнандес
ФК Бавария
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