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Германия

Сегодня, 13:27

«Бавария» за 3,4 миллиона евро приобретет у «Аделаиды» 17-летнего вингера Иранкунду

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» завершает сделку по подписанию 17-летнего вингера «Аделаиды Юнайтед» Нестора Иранкунды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, австралийский футболист должен присоединиться к немекому клубу в 2024 году. Стороны устно договорились о трансфере Иранкунды за 3 миллиона фунтов (3,4 миллиона евро) плюс дополнительные бонусы.

За первую команду «Аделаиды» Иранкунда сыграл 39 матчей, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Бавария
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