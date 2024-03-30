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30 марта, 15:30

«Байер» — «Хоффенхайм»: смотреть трансляцию матча бундеслиги Германии

«Байер» сыграет с «Хоффенхаймом» в чемпионате Германии 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хаби Алонсо, главный тренер ФК «Байер».
Фото Reuters
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«Байер» сыграет с «Хоффенхаймом» в матче 27-го тура чемпионата Германии в субботу, 30 марта. Игра пройдет на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене (Германия) и начнется в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Байер» — «Хоффенхайм» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Футбол 2» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 17.25 мск. Также игры бундеслиги доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

За 26 туров первенства Германии леверкузенский клуб набрал 70 очков занимает первое место в турнирной таблице. Команда из Хоффенхайма располагается на восьмой строчке, в ее активе — 33 балла.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
2:1
Хоффенхайм

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Байер
ФК Хоффенхайм
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