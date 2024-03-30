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Германия

30 марта, 18:30

«Бавария» — «Боруссия»: смотреть трансляцию матча бундеслиги Германии

«Бавария» сыграет с «Боруссией» в чемпионате Германии 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мануэль Нойер, ФК «Бавария».
Фото AFP
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«Бавария» встретится с «Боруссией» в 27-м туре чемпионата Германии в субботу, 30 марта. Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 20.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Бавария» — «Боруссия» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры бундеслиги доступны на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 26-ти туров немецкого чемпионата мюнхенский клуб набрал 60 очков занимает второе место в турнирной таблице. Команда из Дортмунда располагается на четвертой строчке, в ее активе — 50 баллов.

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
30 мар, 20:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
0:2
Боруссия Д

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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