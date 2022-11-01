«Байер» пока не собирается увольнять Хаби Алонсо с поста главного тренера

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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо пока не покинет команду, пишет журналист Флориан Плеттенберг.
Руководство клуба довольно работой тренера и не собирается отправлять его в отставку в ближайшее время.
Стоит отметить, что пока под руководством 40-летнего испанца команда выиграла лишь один матч из шести во всех турнирах.
«Байер» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 9 набранных очков после 12 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования