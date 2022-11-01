«Байер» пока не собирается увольнять Хаби Алонсо с поста главного тренера

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо пока не покинет команду, пишет журналист Флориан Плеттенберг.

Руководство клуба довольно работой тренера и не собирается отправлять его в отставку в ближайшее время.

Стоит отметить, что пока под руководством 40-летнего испанца команда выиграла лишь один матч из шести во всех турнирах.

«Байер» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в своем активе 9 набранных очков после 12 туров.