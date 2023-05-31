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Сегодня, 12:00

Беллингем, Гнабри и Киммих вошли в сборную лучших игроков бундеслиги по версии ESPN

Виталий Косик
Корреспондент
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Стала известная сборная лучших игроков прошедшего сезона чемпионата Германии по версии ESPN. В нее вошли два игрока «Баварии»: Джошуа Киммих, Серж Гнабри и полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем.

Полный состав сборной лучших игроков бундеслиги по версии ESPN:

Вратарь: Фредерик Реннов («Унион» Берлин);

Защитники: Жереми Фримпонг («Байер» Леверкузен), Вилли Орбан («Лейпциг»), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Мусса Диаби («Байер» Леверкузен), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Джошуа Киммих («Бавария» Мюнхен), Серж Гнабри («Бавария» Мюнхен);

Нападающие: Кристофер Нкунку («Лейпциг»), Рандаль Коло Муани («Айнтрахт» Франкфурт).

«Бавария» по итогам сезона выиграла чемпионат Германии, обыграв в последнем туре «Кельн» — 2:1.

В другом матче дортмундская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и завершила сезон на втором месте, уступив «Баварии» по дополнительным показателям.

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