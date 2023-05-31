Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 19:17

Баллак — о Беллингеме: «Лучше остаться в «Боруссии» еще на год. В «Реале» начнут критиковать»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Михаэль Баллак считает, что полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингему не стоит покидать клуб этим летом.

«Уход Беллингема стал бы большой потерей для бундеслиги, поскольку он один из лучших игроков чемпионата. Он все еще очень молод, и для него, безусловно, было бы лучше остаться еще на один год в Дортмунде, чтобы продолжить расти. Его личность еще не сформировалась. В «Боруссии» Беллингем — всеобщий любимец и твердый игрок основы. Его будут защищать, даже если он проведет три-четыре плохих матча подряд. В таком клубе, как «Реал», такого не будет, его начнут критиковать», — приводит слова Баллака Bild.

Ранее сообщалось, что Беллингем согласовал личные условия контракта с «Реалом». Сумма трансфера составит 100 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Его признали лучшим игроком сезона в бундеслиге.

Михаэль Баллак
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Реал
Джуд Беллингем
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками
Почему отказ сборной России от Кубка ЦАФА — это провал
Лавров посоветовал послу США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела
Берлин решил отозвать разрешение на деятельность четырех из пяти генконсульств РФ в ФРГ
Песков прокомментировал предложение Кадырова ввести военное положение
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Беллингем, Гнабри и Киммих вошли в сборную лучших игроков бундеслиги по версии ESPN