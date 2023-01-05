Беллингем стал самым дорогим игроком мира по версии CIES, Фоден — второй, Мбаппе — третий

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг самых дорогих игроков мира.

Организация на основании собственной статистической модели оценила предполагаемую трансферную стоимость более 30 тысяч футболистов в 75 лигах мира.

Самым дорогим игроком по версии CIES стал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Трансферная стоимость 19-летнего футболиста оценена в 208,2 миллиона евро.

Второе место в рейтинге занял полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден, оценивающийся в 200,5 миллиона евро. Третьим стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе — 190,7 миллиона евро.

Нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду не вошли в топ-100 самых дорогих игроков мира по версии CIES.

Топ-10 рейтинга самых дорогих игроков по версии CIES Football Observatory:

1. Джуд Беллингем («Боруссия Дортмунд») — 208,2 миллиона евро;

2. Фил Фоден («Манчестер Сити») — 200,5 миллиона евро;

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 191,7 миллиона евро;

4. Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 190,5 миллиона евро;

5. Эрлинг Холанн («Манчестер Сити») — 174,9 миллиона евро;

6. Педри («Барселона») — 170,2 миллиона евро;

7. Гави («Барселона») — 147,6 миллиона евро;

8. Джамал Мусиала («Бавария») — 145,1 миллиона евро;

9. Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг») — 125,8 миллиона евро;

10. Федерико Вальверде («Реал Мадрид») — 123,5 миллиона евро.