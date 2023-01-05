Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 23:30

Салихамиджич о подписании Блинда: «Он универсальный защитник. Уверен, что он поможет «Баварии»

Виталий Косик
Корреспондент
Хасан Салихамиджич и Дэйли Блинд.
Фото ФК «Бавария»
Telegram Дзен

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о подписании контракта с защитником Дэйли Блиндом.

5 января мюнхенский клуб объявил о подписании соглашения с нидерландцем до конца сезона.

«Мы рады, что Дэйли присоединился к нашей команде. Блинд — универсальный защитник, способный играть как слева, так и в центре. У него большой международный опыт и лидерские качества. Я уверен, что он поможет нам», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба «Баварии».

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. 27 декабря защитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом.

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2023/01/fc-bayern-sign-daley-blind
Дэйли Блинд
ФК Бавария
Хасан Салихамиджич
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии фронта с 6 по 7 января
Генсек ООН решил расформировать миссию по расследованию удара ВСУ по Еленовке
Галкин выкрикнул националистический лозунг на концерте в Дубае
Гидрометцентр предупредил о морозах до –53 градусов в ряде регионов РФ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Беллингем стал самым дорогим игроком мира по версии CIES, Фоден — второй, Мбаппе — третий