Салихамиджич о подписании Блинда: «Он универсальный защитник. Уверен, что он поможет «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о подписании контракта с защитником Дэйли Блиндом.

5 января мюнхенский клуб объявил о подписании соглашения с нидерландцем до конца сезона.

«Мы рады, что Дэйли присоединился к нашей команде. Блинд — универсальный защитник, способный играть как слева, так и в центре. У него большой международный опыт и лидерские качества. Я уверен, что он поможет нам», — приводит слова Салихамиджича пресс-служба «Баварии».

В текущем сезоне 32-летний футболист провел 19 матчей за «Аякс» во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. 27 декабря защитник по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом.