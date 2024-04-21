Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 20:32

Гол Станишича на 90+8-й минуте спас «Байер» от поражения в матче с «Боруссией»

Алина Савинова
Игроки «Байера» и «Боруссии».
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Байер» на выезде сыграл вничью с «Боруссией» в матче 30-го тура чемпионата Германии — 1:1.

Первый гол в этой встрече забил нападающий команды хозяев Никлас Фуллкруг, который отличился на 81-й минуте. На 90+8-й минуте защитник гостей Йосип Станишич сравнял счет.

«Байер» продлил серию без поражений до 45 матчей во всех турнирах. Клуб из Леверкузена с 80 очками возглавляет турнирную таблицу бундеслиги. Команда Хаби Алонсо досрочно стала чемпионом Германии после разгромной победы над «Вердером» в 29-м туре (5:0).

«Боруссия» набрала 57 баллов и располагается на пятой позиции.

Германия. Бундеслига 1. 30-й тур
21 апр, 18:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:1
Байер
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
Футбол
ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
1
Обсудить
Читайте также
«Динамо» разгромило «Пари НН» со счетом 4:1 в РПЛ
Источник: в 2021 году китайские пловцы попались на допинге, но поехали на Олимпиаду в Токио
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Штутгарт» уступил «Вердеру» и прервал серию из 11 матчей без поражений в бундеслиге