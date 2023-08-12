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Германия

Сегодня, 18:25

«Боруссия» Дортмунд и «Байер» вышли в 1/16 финала Кубка Германии, «Вердер» проиграл клубу из 3-й лиги

Руслан Минаев
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«Боруссия» Дортмунд на выезде разгромила «Шотт Майнц» в 1/32 финала Кубка Германии — 6:1.

В составе желто-черных забивали Себастьян Аллер (дубль), Юлиан Брандт, Марсель Забитцер, Дониэлл Мален и Юссуфа Мукоко. У хозяев мяч на счету Нильса Ганса.

Германия. Кубок. 1/32 финала
12 авг, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Шотт М
1:6
Боруссия Д

В другом матче «Вердер» в гостях проиграл «Виктории Кельн» из третьей лиги — 2:3.

Хозяева забили победный мяч на 90+5-й минуте. «Вердер» с 11-й минуты играл вдесятером.

Германия. Кубок. 1/32 финала
12 авг, 16:30. Sportanlage Hohenberg (Кельн)
Виктория К
3:2
Вердер

«Байер» разгромил «Тевтонию Оттензен» — 8:0.

Голы на счету Эдмонда Тапсоба, Виктора Бонифаце, Флориана Вирца, Амина Адли, Джереми Фримпонга, Адама Гложека (дубль) и Йонаса Хофманна.

Германия. Кубок. 1/32 финала
12 авг, 16:30. Millerntor-Stadion (Гамбург)
Тевтония Оттензен
0:8
Байер

Жеребьевка следующей стадии Кубка Германии состоится позже.

ФК Байер
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вердер
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Штутгарт» и «Герта» вышли в 1/16 финала Кубка Германии