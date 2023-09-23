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Германия

Сегодня, 18:23

Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»

Алина Савинова
Футболисты «Боруссии» и «Вольфсбурга».
Фото AFP
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Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Вольфсбург» в матче 5-го тура бундеслиги — 1:0.

У черно-желтых голом на 68-й минуте встречи отметился полузащитник Марко Ройс.

«Боруссия» поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 11 очков. «Вольфсбург» с 9 очками идет на 7-й строчке.

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
23 сент, 16:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:0
Вольфсбург


В другом матче дня «Лейпциг» на выезде одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха — 1:0.

Клуб из Лейпцига идет на 3-й позиции в бундеслиге (12 очков). Черно-бело-зеленые занимают 15-е место (2 очка).

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
23 сент, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
0:1
РБ Лейпциг
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2023-2024/
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
0
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