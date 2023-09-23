Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Вольфсбург»

Сегодня, 18:23
Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Вольфсбург» в матче 5-го тура бундеслиги — 1:0.
У черно-желтых голом на 68-й минуте встречи отметился полузащитник Марко Ройс.
«Боруссия» поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 11 очков. «Вольфсбург» с 9 очками идет на 7-й строчке.
В другом матче дня «Лейпциг» на выезде одержал победу над «Боруссией» из Менхенгладбаха — 1:0.
Клуб из Лейпцига идет на 3-й позиции в бундеслиге (12 очков). Черно-бело-зеленые занимают 15-е место (2 очка).