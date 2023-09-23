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Германия

Сегодня, 18:25

«Бавария» забила «Бохуму» семь безответных голов, Кейн оформил хет-трик

Ана Горшкова
Корреспондент
«Бавария» разгромила «Бохуму» — 7:0.
Фото Reuters
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«Бавария» на домашнем поле крупно обыграла «Бохум» в матче 5-го тура чемпионата Германии — 7:0.

За мюнхенцев хет-трик оформил Харри Кейн (12-я минута, 54-я и 88-я). Еще по голу забили Эрик Максим Шупо-Мотинг (4-я), Маттейс де Лигт (29-я), Лерой Сане (38-я) и Матис Тель (81-я).

«Бавария» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Бохум» занимает 14-е место (3 очка).

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
23 сент, 16:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
7:0
Бохум

В других матчах 5-го тура «Унион» дома проиграл «Хоффенхайму» со счетом 0:2, а «Аугсбург» в меньшинстве победил «Майнц» (2:1).

Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
23 сент, 16:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
0:2
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига 1. 5-й тур
23 сент, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:1
Майнц
Источник: Таблица бундеслиги
Гарри Кейн
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Бохум
ФК Майнц
ФК Унион Берлин
ФК Хоффенхайм
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