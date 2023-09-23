«Бавария» забила «Бохуму» семь безответных голов, Кейн оформил хет-трик

«Бавария» на домашнем поле крупно обыграла «Бохум» в матче 5-го тура чемпионата Германии — 7:0.

За мюнхенцев хет-трик оформил Харри Кейн (12-я минута, 54-я и 88-я). Еще по голу забили Эрик Максим Шупо-Мотинг (4-я), Маттейс де Лигт (29-я), Лерой Сане (38-я) и Матис Тель (81-я).

«Бавария» набрала 13 очков и возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Бохум» занимает 14-е место (3 очка).

В других матчах 5-го тура «Унион» дома проиграл «Хоффенхайму» со счетом 0:2, а «Аугсбург» в меньшинстве победил «Майнц» (2:1).