Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 18:27

«Боруссия» М разгромила «Кельн» на своем поле

Мария Гусева

«Боруссия» Менхенгладбах на своем поле обыграла «Кельн» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 5:2.

В составе хозяев отличились Марвин Фридрих, открывший счет на 27-й минуте, Рами Бенсебаини, Ларс Штиндль, Рами Бенсебаини и Маркус Тюрам.

У «Кельна» голами отметились Флориан Кайнц и Денис Хусейнбашич. Кайнц получил 2 желтые карточки и был удален с поля в конце первого тайма.

«Боруссия» Менхенгладбах занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Кельн» располагается на 9-й строчке с 13 очками.

Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
09 окт, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
5:2
Кельн

Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Кельн
Бундеслига
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хоккей Канады трещит по швам. Даже глава страны хочет закрыть федерацию
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
В Турции назвали вероятное место переговоров России и четырех стран Запада
Хуснуллин сообщил о запуске автомобильного движения по двум полосам Крымского моста
В США заявили о желании начать переговоры по Украине
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Оливер Кан остался недоволен игрой «Баварии» в матче с «Боруссией»

«Лейпциг» подписал голкипера сборной Норвегии на замену травмированному Гулачи