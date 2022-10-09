«Боруссия» М разгромила «Кельн» на своем поле

«Боруссия» Менхенгладбах на своем поле обыграла «Кельн» в матче 9-го тура чемпионата Германии — 5:2.

В составе хозяев отличились Марвин Фридрих, открывший счет на 27-й минуте, Рами Бенсебаини, Ларс Штиндль, Рами Бенсебаини и Маркус Тюрам.

У «Кельна» голами отметились Флориан Кайнц и Денис Хусейнбашич. Кайнц получил 2 желтые карточки и был удален с поля в конце первого тайма.

«Боруссия» Менхенгладбах занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Кельн» располагается на 9-й строчке с 13 очками.