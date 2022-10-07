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Германия

Сегодня, 16:10

Бундеслига: «Байер» — «Шальке», «Боруссия» Д — «Бавария» и другие матчи 9-го тура

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Футболисты «Баварии».
Фото Reuters
9-й тур чемпионата Германии.
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
07 окт, 21:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Вердер
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
08 окт, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
08 окт, 16:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
08 окт, 16:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
08 окт, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
08 окт, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
09 окт, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
Кельн
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
09 окт, 18:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
Фрайбург
Германия. Бундеслига 1. 9-й тур
09 окт, 20:30. Mercedes-Benz Arena (Штутгарт)
Штутгарт
Унион Б

Бундеслига
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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