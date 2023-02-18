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Германия

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«Бавария» проиграла гладбахской «Боруссии». Мюнхенцы с 8-й минуты играли в меньшинстве

Иван Шитик
Корреспондент
18 февраля. «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария» — 3:2.
Фото Reuters
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«Бавария» на выезде проиграла гладбахской «Боруссии» со счетом 2:3 в матче 21-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенский клуб играл в меньшинстве с 8-й минуте, когда прямую красную карточку получил защитник Дайот Упомекано.

В составе «Боруссии» голами отметились Ларс Штиндль, Йонас Хоффман и Маркус Тюрам. За «Баварию» забили Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Матис Тель.

«Бавария» пока сохраняет первое место в турнирной таблице (43 очка), но опережает «Унион» только на 1 очко, а у команды из Берлина есть еще матч в запасе.

«Боруссия» набрала 29 очков и поднялась на промежуточное 8-е место.

Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
18 февр, 17:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
3:2
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
18 февр, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
0:2
Фрайбург

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
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