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Сегодня, 22:46

Брандт близок к продлению контракта с дортмундской «Боруссией»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Юлиан Брандт может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Свен Вестершульц.

По информации источника, стороны уже договорились о финансовой стороне будущего соглашения, но продолжаются переговоры о его продолжительности. Действующий контракт Брандта с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

26-летний полузащитник выступает за дортмундцев с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

Юлиан Брандт
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
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