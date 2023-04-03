Брандт близок к продлению контракта с дортмундской «Боруссией»

Полузащитник «Боруссии» из Дортмунда Юлиан Брандт может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Свен Вестершульц.

По информации источника, стороны уже договорились о финансовой стороне будущего соглашения, но продолжаются переговоры о его продолжительности. Действующий контракт Брандта с «Боруссией» рассчитан до лета 2024 года.

26-летний полузащитник выступает за дортмундцев с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 33 матча за клуб во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.