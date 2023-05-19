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Сегодня, 12:20

Бундеслига, 33-й тур: «Бавария» встретится с «Лейпцигом», «Аугсбург» — «Боруссия»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Томас Мюллер.
Фото Reuters
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Матчи 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей бундеслиги.

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
19 мая, 21:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Вольфсбург
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. Olympiastadion (Берлин)
Герта
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Унион Б
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. Veltins-Arena (Гельзенкирхен)
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 16:30. wohninvest Weserstadion (Бремен)
Вердер
Кельн
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
20 мая, 19:30. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
21 мая, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
Штутгарт
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
21 мая, 18:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
Боруссия Д
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
21 мая, 20:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
Боруссия М

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры, турнирная таблица и статистика, фото и видео.

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«Бавария» продолжает борьбу за чемпионство с «Боруссией», и ближайший матч против «Лейпцига», вероятно, станет для мюнхенцев ключевым. Они обыграли РБ в четырех из пяти последних встреч, однако с апреля 2021 года неизменно пропускают от этого соперника. На то, что обе команды снова забьют, букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает поставить с коэффициентом 1.55. На противоположный исход выставлена котировка 2.50.

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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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