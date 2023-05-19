Бундеслига, 33-й тур: «Бавария» встретится с «Лейпцигом», «Аугсбург» — «Боруссия»

Матчи 33-го тура чемпионата Германии по футболу.

«СЭ» на своем сайте ведет онлайн-трансляции матчей бундеслиги.

Чемпионат Германии по футболу: новости и обзоры, турнирная таблица и статистика, фото и видео.

Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS

«Бавария» продолжает борьбу за чемпионство с «Боруссией», и ближайший матч против «Лейпцига», вероятно, станет для мюнхенцев ключевым. Они обыграли РБ в четырех из пяти последних встреч, однако с апреля 2021 года неизменно пропускают от этого соперника. На то, что обе команды снова забьют, букмекерская компания ФОНБЕТ предлагает поставить с коэффициентом 1.55. На противоположный исход выставлена котировка 2.50.