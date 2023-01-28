Бывший нападающий «Спартака» Джордан Ларссон перешел в «Копенгаген»

«Копенгаген» арендовал на оставшуюся часть сезона шведского нападающего Джордана Ларссона из «Шальке-04». В соглашении также есть возможность выкупа трансфера игрока, сообщает сайт датского клуба.

В нынешнем сезоне он провел за «Шальке» 12 матчей и не отметился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость шведского форварда в 4 миллиона евро. У Ларссона еще действует контракт в «Шальке» до 2025 года.

25-летний швед выступал за «Спартак» с 2019 года, в апреле 2022-го он был отдан в аренду в шведский АИК.

27 июня 2022 года форвард расторг трудовой договор со «Спартаком» по соглашению сторон. Всего за российский клуб с 2019 по 2022 год он провел 83 матча и забил 27 мячей.