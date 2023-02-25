0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 10:02

Де Лигт рассказал о настрое «Баварии» на матч с «Унионом»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт рассказал, что думает о предстоящем матче с «Унионом». Команды делят первое место в турнирной таблице, набрав по 43 очка.

«Мы отлично знаем, насколько важна предстоящая игра с «Унионом». Очевидно, что результаты последних матчей в бундеслиге оставляют желать лучшего, и этот факт делает нас еще более голодными до побед. Мы обязаны набрать три очка в Мюнхене», — цитирует TZ де Лигта.

Матч «Бавария» — «Унион» состоится завтра, 25 февраля. Начало — в 19.30 мск.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Унион Берлин
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагельсманн заявил, что Павар нужен «Баварии»