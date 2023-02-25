Де Лигт рассказал о настрое «Баварии» на матч с «Унионом»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт рассказал, что думает о предстоящем матче с «Унионом». Команды делят первое место в турнирной таблице, набрав по 43 очка.

«Мы отлично знаем, насколько важна предстоящая игра с «Унионом». Очевидно, что результаты последних матчей в бундеслиге оставляют желать лучшего, и этот факт делает нас еще более голодными до побед. Мы обязаны набрать три очка в Мюнхене», — цитирует TZ де Лигта.

Матч «Бавария» — «Унион» состоится завтра, 25 февраля. Начало — в 19.30 мск.