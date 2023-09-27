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Мусиала: «Я огорчен тем, что Ханса Флика уволили из сборной Германии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал увольнение Ханса Флика с поста главного тренера национальной команды.

«Флик подтолкнул меня в «Баварии», я дебютировал под его руководством. Он оказал мне доверие, и я всегда мог открыто поговорить с ним. Он знает, что нужно для того, чтобы молодой игрок чувствовал себя свободно. Я желаю ему всего наилучшего и огорчен тем, что он был уволен», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany.

Также 20-летний футболист высказался о чемпионате Европы-2024, который пройдет в Германии.

«Каждый игрок мечтает сыграть на чемпионате Европы в своей стране. Каждый игрок хочет добиться успеха, как для себя, так и для страны. Мы должны вновь обрести свой ритм и вернуть уверенность», — сказал Мусиала.

Флик покинул пост главного тренера сборной Германии 10 сентября. На его место был назначен Юлиан Нагельсманн, с которым был подписан контракт до 31 июля 2024 года.

Сборная Германии по футболу
Джамал Мусиала
Ханс Флик
Юлиан Нагельсманн
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