Маттеус: «Считаю, что «Бавария» — фаворит на титул чемпиона Германии и будет им всегда»

Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал выступление мюнхенского клуба в текущем сезоне.

«Я считаю, что «Бавария» — фаворит на титул чемпиона страны и будет им всегда, — цитирует Sky Sports Маттеуса. — Скоро состоится очное противостояние между «Баварией» и «Боруссией». Если к тому времени разница по очкам между ними будет прежней и «Бавария» выиграет, то ее уже никто не догонит. Они уже прошли период спада и наверняка снова станут чемпионами Германии, опередив «Боруссию» на пять очков».

«Бавария» с 52 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая дортмундскую «Боруссию» на 2 очка.