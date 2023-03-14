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Маттеус: «Считаю, что «Бавария» — фаворит на титул чемпиона Германии и будет им всегда»

Мария Гусева
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Экс-игрок «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал выступление мюнхенского клуба в текущем сезоне.

«Я считаю, что «Бавария» — фаворит на титул чемпиона страны и будет им всегда, — цитирует Sky Sports Маттеуса. — Скоро состоится очное противостояние между «Баварией» и «Боруссией». Если к тому времени разница по очкам между ними будет прежней и «Бавария» выиграет, то ее уже никто не догонит. Они уже прошли период спада и наверняка снова станут чемпионами Германии, опередив «Боруссию» на пять очков».

«Бавария» с 52 очками лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая дортмундскую «Боруссию» на 2 очка.

Лотар Маттеус
Футбол
ФК Бавария
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