Эрнандес успешно прошел медосмотр перед переходом в «ПСЖ»

Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес успешно прошел первую часть медосмотра перед переходом в «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что о переходе футболиста будет объявлено на следующей неделе. Клубы же согласовали все условия сделки.

Парижане заплатят за 27-летнего игрока около 45 миллионов евро, в сумму также включены бонусы.

Эрнандес выступает за мюнхенцев с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за команду.