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Сегодня, 21:03

Эрнандес успешно прошел медосмотр перед переходом в «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Баварии» и сборной Франции Люка Эрнандес успешно прошел первую часть медосмотра перед переходом в «ПСЖ», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что о переходе футболиста будет объявлено на следующей неделе. Клубы же согласовали все условия сделки.

Парижане заплатят за 27-летнего игрока около 45 миллионов евро, в сумму также включены бонусы.

Эрнандес выступает за мюнхенцев с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 игрок забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах за команду.

Люка Эрнандес
Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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