Собослаи в понедельник пройдет медицинский осмотр для «Ливерпуля»

Полузащитник «Лейпцига» и сборной Венгрии Доминик Собослаи в ближайшее время станет игроком «Ливерпуля», сообщает Sky Sport.

По информации издания, клубы уже согласовали все условия перехода игрока. Ожидается, что «Ливерпуль» заплатит за трансфер хавбека 70 миллионов фунтов.

Сообщается, что 3 июля футболист пройдет медицинское обследование для «Ливерпуля».

В сезоне-2022/23 Собослаи провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.