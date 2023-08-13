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Германия

Сегодня, 18:40

Кейн рассказал, что знает по-немецки только одно слово

Руслан Минаев
Харри Кейн.
Фото Reuters
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Форвард «Баварии» Харри Кейн рассказал, какие слова на немецком языке уже выучил.

«Пока знаю только одно слово — привет (улыбается) (Кейн употребил слово Servus, что дословно значит «К вашим услугам». — Прим. «СЭ»). Я определенно точно хочу изучать язык. Хочу выучить столько, сколько смогу. Предел в этом плане — это понимать язык [на слух]. Будет сложно. Слышал, что немецкий язык трудный для изучения. Но я буду стараться», — сказал Кейн на пресс-конференции.

«Бавария» объявила о подписании контракта с форвардом 12 августа. Сообщалось, что мюнхенцы заплатили за 30-летнего англичанина 120 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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