Форвард «Зальцбурга» Секу Койта планирует покинуть клуб в январе

Форвард «Зальцбурга» Секу Койта рассматривает вариант с уходом из клуба в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, интерес к 23-летнему игроку проявляют франкфуртский «Айнтрахт», «Ланс» и «Штутгарт». Также футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Действующее соглашение Койта с «Зальцбургом» истекает в июне 2024 года, поэтому уход в январе считается лучшим решением.

В текущем сезоне форвард сыграл за клуб 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.