Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 12:44

Форвард «Зальцбурга» Секу Койта планирует покинуть клуб в январе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Зальцбурга» Секу Койта рассматривает вариант с уходом из клуба в зимнее трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, интерес к 23-летнему игроку проявляют франкфуртский «Айнтрахт», «Ланс» и «Штутгарт». Также футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Действующее соглашение Койта с «Зальцбургом» истекает в июне 2024 года, поэтому уход в январе считается лучшим решением.

В текущем сезоне форвард сыграл за клуб 8 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermerkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

ФК Ред Булл Зальцбург
0
Читайте также
«Краснодар» не слабее «Зенита» по составу. Если победит в Питере, станет чемпионом». Интервью Газзаева
Мбаппе рассказал, как «ПСЖ» пытался оградить Доннарумму от негатива в матче против «Милана»
СМИ сообщили о перестрелке между военными Сирии и США на берегу Евфрата
Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ – 2»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Байера» Гримальдо: «Хаби Алонсо ознаменует эпоху, у него невероятное будущее»