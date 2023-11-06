Защитник «Байера» Гримальдо: «Хаби Алонсо ознаменует эпоху, у него невероятное будущее»

6 ноября, 23:42
Защитник «Байера» Алекс Гримальдо прокомментировал работу под руководством тренера леверкузенцев Хаби Алонсо.
«У него есть способность передать все свои идеи, что является самым сложным. Он способен читать соперника и матчи, а также объяснить это вам. Я оказался у тренера высочайшего уровня. Я уверен, что он ознаменует собой эпоху. Не только из-за резульатов, но и из-за того, как он понимает игру. Он особенный тренер. Его ждет невероятное будущее», — цитирует Гримальдо AS.
41-летний испанец возглавляет «Байер» с октября прошлого года. После 10 туров команда с 28 очками лидирует в немецкой бундеслиге, опережая «Баварию» на два очка.