Защитник «Байера» Гримальдо: «Хаби Алонсо ознаменует эпоху, у него невероятное будущее»

Защитник «Байера» Алекс Гримальдо прокомментировал работу под руководством тренера леверкузенцев Хаби Алонсо.

«У него есть способность передать все свои идеи, что является самым сложным. Он способен читать соперника и матчи, а также объяснить это вам. Я оказался у тренера высочайшего уровня. Я уверен, что он ознаменует собой эпоху. Не только из-за резульатов, но и из-за того, как он понимает игру. Он особенный тренер. Его ждет невероятное будущее», — цитирует Гримальдо AS.

41-летний испанец возглавляет «Байер» с октября прошлого года. После 10 туров команда с 28 очками лидирует в немецкой бундеслиге, опережая «Баварию» на два очка.