«Бавария» на выезде обыграла «Фрайбург» в матче бундеслиги

«Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче 27-го тура чемпионата Германии — 1:0. Встреча прошла стадионе «Европа-парк-Штадион».

Единственный гол в матче забил защитник Маттейс де Лигт.

«Бавария» набрала 58 очков и лидирует в турнирной таблице бундеслиги. «Фрайбург» находится на четвертой строчке (47 очков).

В других матчах 27-го тура «Майнц» и «Вердер» сыграли вничью (2:2), а «Кельн» победил «Аугсбург» со счетом 3:1.

«Майнц» занимает 8-е место в турнирной таблице (41 очка), «Вердер» — 11-й (32), «Кельн» — 12-й (31), а «Аугсбург» — 13-й (29).