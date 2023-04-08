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Германия

Сегодня, 18:26

«Бавария» на выезде обыграла «Фрайбург» в матче бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
«Фрайбург» — «Бавария» — 0:1.
Фото AFP
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«Бавария» обыграла «Фрайбург» в матче 27-го тура чемпионата Германии — 1:0. Встреча прошла стадионе «Европа-парк-Штадион».

Единственный гол в матче забил защитник Маттейс де Лигт.

«Бавария» набрала 58 очков и лидирует в турнирной таблице бундеслиги. «Фрайбург» находится на четвертой строчке (47 очков).

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
08 апр, 16:30. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
0:1
Бавария

В других матчах 27-го тура «Майнц» и «Вердер» сыграли вничью (2:2), а «Кельн» победил «Аугсбург» со счетом 3:1.

«Майнц» занимает 8-е место в турнирной таблице (41 очка), «Вердер» — 11-й (32), «Кельн» — 12-й (31), а «Аугсбург» — 13-й (29).

Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
08 апр, 16:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:2
Вердер
Германия. Бундеслига 1. 27-й тур
08 апр, 16:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
1:3
Кельн

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Вердер
ФК Кельн
ФК Майнц
ФК Фрайбург
2
0
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