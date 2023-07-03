Ондуа допустил, что сможет доиграть до 40 лет: «Если здоровье будет позволять»

Сегодня, 10:45
Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» ответил на вопрос о перспективе продолжения футбольной карьеры.
— Вы уже возрастной футболист. Задумывались о том, чтобы играть до сорока лет и дальше, как условный Ибрагимович?
— Главное — это здоровье. Если оно будет позволять играть, то можно продолжать. Со здоровьем у меня все хорошо. Надеюсь, что так будет и дальше.
Контракт 27-летнего полузащитника с «Ганновером» истек 30 июня. В прошедшем сезоне Ондуа провел 2 матча за команду во второй бундеслиге, не отметившись результативными действиями.