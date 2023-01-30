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Ондуа: «За «Ганновер» я пока не играю по независящим от меня причинам»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Ганновера» и сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, почему он не принимает участия в матчах за свою команду.

Ранее сообщалось, что ганец может вернуться в РПЛ.

Камерунец уже играл в РПЛ за «Анжи» с 2018 по 2019 год. Он является воспитанником «Локомотива».

«Ребята, всем привет и хорошего старта недели! Надеюсь, у вас все позитивно и вы наслаждаетесь зимой. У меня есть небольшие новости. Со мной все хорошо, чувствую себя отлично, на 100 процентов физически и морально готов играть и упорно для этого тренируюсь. Однако во вчерашнем матче «Ганновера» я участия не принимал. Парни забили первыми, но победный счет, к сожалению, не удержали. Не хочу, чтобы вокруг меня появлялись слухи или непонимание. Хочу быть открытым в первую очередь перед вами. Так вот, за клуб я пока не играю — по независящим от меня причинам. Работу свою выполняю на 100 процентов и готовлюсь к каждой следующей игре. Я игрок «Ганновера» и поддерживаю своих товарищей по команде», — написал футболист в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне 27-летний хавбек сыграл за немецкий клуб всего 2 матча, проведя на поле в сумме 50 минут, и не отличился результативными действиями.

Гаэль Ондуа
Футбол
ФК Ганновер
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