Источник: экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш может перейти в «Химки»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» в скором времени может перейти в «Химки». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа».

32-летний форвард выступал в клубе «Хатайспор», который снялся с чемпионата Турции из-за последствий землетрясений.

Зе Луиш уже играл в чемпионате России за «Спартак» с 2015 по 2019 год и «Локомотив» с 2020 по 2022 год.

В текущем сезоне он провел за турецкую команду 15 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 1,2 миллиона евро.