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Тарханов уверен, что Юран сумеет оставить «Пари НН» в РПЛ

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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«Юран — сильный по характеру человек. Думаю, что он справится с задачей и оставит «Пари НН» в РПЛ. Возможно, даже из зоны стыковых матчей вытащит команду.
Какая разница, где работает Юран — в топ-клубе или клубе-аутсайдере? Бывает, и великие тренеры не могут спасти такие команды. Вытаскивать команду из зоны вылета еще сложнее. Думаю, Сергей Николаевич справится, во всяком случае, надеюсь на это. С ним сложно работать, потому что он человек с характером, неуступчивый, только это может помешать», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и назначении на этот пост Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-yuran-spravitsya-s-zadachei-i-ostavit-pari-nn-v-rpl-240612/
Сергей Юран
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Тарханов
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