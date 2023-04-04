Тарханов уверен, что Юран сумеет оставить «Пари НН» в РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал назначение Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«Юран — сильный по характеру человек. Думаю, что он справится с задачей и оставит «Пари НН» в РПЛ. Возможно, даже из зоны стыковых матчей вытащит команду.

Какая разница, где работает Юран — в топ-клубе или клубе-аутсайдере? Бывает, и великие тренеры не могут спасти такие команды. Вытаскивать команду из зоны вылета еще сложнее. Думаю, Сергей Николаевич справится, во всяком случае, надеюсь на это. С ним сложно работать, потому что он человек с характером, неуступчивый, только это может помешать», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и назначении на этот пост Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.