0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

Быстров предостерег Абаскаля от искусственного внедрения новичка Тавареша в состав «Спартака»

Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» высказался об игровом времени новичка красно-белых, защитника Томаша Тавареша.

«Если Абаскаль просто поставит Тавареша в состав и уберет, например, Хлусевича, который заслужил место в стартовом составе. Я не видел, чтобы он кому-то проигрывал конкуренцию. То начнутся недовольства. Поэтому ему нельзя это делать. Если реально он выиграет конкуренцию, тогда делается замена. Если нет — то пусть играет, кто сильнее. Необязательно искусственно ставить новичка в состав. Мы много раз видели, когда команда берет человека и через неделю он в составе. Для меня это непонятно. Все равно со временем те, кого искусственно внедряют в состав, потом идут отдыхать», — сказал Быстров «СЭ».

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер португальца Томаша Тавареша, контракт с которым подписан до 2026 с опцией продления на год.

Владимир Быстров
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Защитник «Краснодара» Алонсо: «Галицкий рад, что я вернулся в Россию»
Иванов обиделся на слова Дзюбы про «Урал»: «Он мог сказать по-другому»
Эдуард Сперцян: «Мои мысли связаны только с «Краснодаром»
«Урал» выкупил Сунгатулина у «Спартака» за 30 миллионов рублей
Дивеев рассказал, что отличает Федотова от других тренеров ЦСКА
Дмитрий Сергеев продолжит карьеру в «Кайрате»
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Быстров — об игре Дзюбе в «Локомотиве»: «Он и в «Зените» последние годы работоспособностью не отличался»
Стали известны назначения судей на матчи 18-го тура РПЛ: Мешков работает на «Спартак» — «Урал»
Агент Карраскаля: «Интерес «Атлетико» к Хорхе реален, но это не единственный клуб, который за ним следит»
Дзюба: «За что меня не любят фанаты? За дрочку? Да они сами все дрочат»
Иванов обиделся на слова Дзюбы про «Урал»: «Он мог сказать по-другому»
Эдуард Сперцян: «Мои мысли связаны только с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба рассказал, как переживал после появления в Сети интимного видео с его участием

Быстров — о молодежи: «Не вижу, что, у каждого утром мяч лежит рядом на кровати, а не телочки с кальяном»