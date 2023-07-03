Ондуа: «Из-за меня все игроки сборной Камеруна хотели побывать в России»

Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» высказался о запрете правительства Камеруна проводить матч против сборной России.

«Не слышал о том, что правительство Камеруна запретило играть против России... Просто я знаю, что все футболисты сборной были бы рады! Из-за меня все хотели побывать в России, сыграть против сборной здесь, в Москве. Это было бы великолепно для всех! В целом между Камеруном и Россией хорошие отношения. Думаю, что это случится. Хотим, чтобы это стало реальностью», — сказал Ондуа «СЭ».

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищескую игру против команды Камеруна 15 июня на стадионе «Лужники», однако 23 мая стало известно, что африканцы отказались участвовать в матче.

Полное интервью с Гаэлем Ондуа читайте на сайте «СЭ»