Ондуа назвал мечтой матч против сборной России: «Когда услышал, что сборные могут сыграть, у меня пошли мурашки»

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» высказался о возможном проведении матча против сборной России.

«Вы знаете, для меня это бы была мечта. Когда я услышал о том, что наши сборные могут сыграть между собой, у меня пошли мурашки! Матч Россия — Камерун после ситуации на ЧМ-2022 был бы потрясающим вариантом. Посмотрим, может быть, в ближайшие месяцы что-то изменится. Мы вполне можем сыграть. Я бы хотел увидеть это!» — сказал Ондуа «СЭ».

Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищескую игру против команды Камеруна 15 июня на стадионе «Лужники», однако 23 мая стало известно, что африканцы отказались участвовать в матче.

Полное интервью с Гаэлем Ондуа читайте на сайте «СЭ»