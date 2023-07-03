Ондуа сообщил, что следил за всеми матчами РПЛ из Германии

Экс-полузащитник «Ганновера» Гаэль Ондуа в интервью «СЭ» рассказал, что следил за всеми матчами РПЛ из Германии.

«Следил за красивым футболом, также слежу, даже в Германии, за всеми матчами РПЛ. Было приятно находиться там, где люди несмотря ни на что пришли поболеть за любимые команды», — сказал Ондуа «СЭ».

Контракт 27-летнего полузащитника с «Ганновером» истек 30 июня. В прошедшем сезоне Ондуа провел 2 матча за команду во второй бундеслиге, не отметившись результативными действиями.

Полное интервью с Гаэлем Ондуа читайте на сайте «СЭ»