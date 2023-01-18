«Герта» подписала форварда «Аугсбурга» Нидерлехнера

«Герта» объявила о покупке нападающего «Аугсбурга» Флориана Нидерлехнера.

32-летний немец будет выступать за команду из Берлина под 7-м номером, контракт с футболистом действует до конца июня 2025 года. Изначально «Герта» договорилась о том, что форвард перейдет в клуб летом на правах свободного агента, однако сейчас руководство решило завершить сделку в зимнее трансферное окно.

Нидерлехнер выступал за «Аугсбург» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах.