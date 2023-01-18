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Германия

Сегодня, 12:10

«Герта» подписала форварда «Аугсбурга» Нидерлехнера

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Герта» объявила о покупке нападающего «Аугсбурга» Флориана Нидерлехнера.

32-летний немец будет выступать за команду из Берлина под 7-м номером, контракт с футболистом действует до конца июня 2025 года. Изначально «Герта» договорилась о том, что форвард перейдет в клуб летом на правах свободного агента, однако сейчас руководство решило завершить сделку в зимнее трансферное окно.

Нидерлехнер выступал за «Аугсбург» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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